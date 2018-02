European Tour Maybank Championship Malaysia Scores

Feb 6 (OPTA) - Scores from the European Tour Maybank Championship Malaysia on Sunday -21 Shubhankar Sharma (India) 70 69 66 62 -19 Jorge Campillo (Spain) 69 66 66 68 -18 Ryan Fox (New Zealand) 68 68 68 66 Pablo Larrazábal (Spain) 70 70 64 66 -16 Nino Bertasio (Italy) 68 65 70 69 Dylan Frittelli (South Africa) 69 66 66 71 Ryo Ishikawa (Japan) 74 66 63 69 Khalin Joshi (India) 67 70 65 70 Hideto Tanihara (Japan) 71 64 68 69 -15 Berry Henson (USA) 69 68 65 71 -14 Maximilian Kieffer (Germany) 69 66 71 68 Joost Luiten (Netherlands) 72 68 66 68 Matthieu Pavon (France) 70 67 70 67 Paul Peterson (USA) 69 70 65 70 Romain Wattel (France) 67 73 65 69 Lee Westwood (England) 72 62 70 70 -13 Benjamin Hebert (France) 69 70 65 71 Scott Jamieson (Scotland) 68 69 69 69 Phachara Khongwatmai (Thailand) 68 65 70 72 David Lipsky (USA) 67 68 71 69 Michael Lorenzo-Vera (France) 66 71 67 71 Andy Sullivan (England) 71 66 71 67 -12 Thomas Detry (Belgium) 68 68 69 71 Shiv Kapur (India) 70 67 67 72 Daisuke Kataoka (Japan) 68 67 72 69 Panuphol Pittayarat (Thailand) 72 66 70 68 -11 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 69 70 72 66 Gaganjeet Bhullar (India) 68 71 66 72 Andrew Johnston (England) 67 71 68 71 Prayad Marksaeng (Thailand) 71 65 67 74 Yusaku Miyazato (Japan) 71 67 66 73 Juvic Pagunsan (Philippines) 68 70 73 66 Chris Paisley (England) 65 69 72 71 -10 Arjun Atwal (India) 67 71 68 72 Danthai Boonma (Thailand) 70 66 71 71 Shih-Chang Chan (Chinese Taipei) 68 69 73 68 Javier Colomo (Spain) 71 67 70 70 David Horsey (England) 66 70 72 70 -9 Thomas Björn (Denmark) 68 68 69 74 Stephen Gallacher (Scotland) 70 65 73 71 Gavin Green (Malaysia) 68 69 69 73 Yuta Ikeda (Japan) 70 64 71 74 Thongchai Jaidee (Thailand) 69 67 69 74 Jazz Janewattananond (Thailand) 68 71 70 70 Søren Kjeldsen (Denmark) 69 67 71 72 SooMin Lee (Korea Republic) 67 69 71 72 Prom Meesawat (Thailand) 74 66 70 69 Adrian Otaegui (Spain) 69 71 69 70 Scott Vincent (Zimbabwe) 71 68 71 69 -8 Amir Nazrin (Malaysia) 70 68 74 68 Jyoti Randhawa (India) 67 71 71 71 Graeme Storm (England) 72 68 69 71 Michael Tran (Vietnam) 73 65 70 72 Thaworn Wiratchant (Thailand) 70 70 69 71 -7 S.S.P Chawrasia (India) 69 71 71 70 Andrew Dodt (Australia) 71 65 74 71 Alexander Levy (France) 67 70 73 71 Matteo Manassero (Italy) 70 68 70 73 Simon Yates (Scotland) 72 66 74 69 -6 Henrik Stenson (Sweden) 72 67 73 70 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 68 69 75 70 -5 Austin Connelly (Canada) 71 69 73 70 Sihwan Kim (Korea Republic) 71 69 71 72 Richie Ramsay (Scotland) 71 68 73 71 Matthew Southgate (England) 73 66 72 72 Jeung-Hun Wang (Korea Republic) 70 70 70 73 -4 Antonio Lascuna (Philippines) 69 68 72 75 Marc Warren (Scotland) 68 66 69 81 -3 Jordan Smith (England) 70 68 74 73 -2 Jason Norris (Australia) 71 69 73 73 Rattanon Wannasrichan (Thailand) 70 70 72 74 -1 Keith Horne (South Africa) 71 68 74 74 0 Daniel Im (USA) 69 71 73 75