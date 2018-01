European Tour Omega Dubai Desert Classic Scores

Jan 29 (Opta) - Scores from the European Tour Omega Dubai Desert Classic on Sunday -23 Hao Tong Li (China PR) 66 66 64 69 -22 Rory McIlroy (Northern Ireland) 65 64 68 69 -20 Tyrrell Hatton (England) 64 72 66 66 -19 Alexander Levy (France) 67 67 65 70 -17 Chris Paisley (England) 65 69 68 69 -16 Byeong-Hun An (Korea Republic) 72 67 65 68 Alexander Bjork (Sweden) 65 68 70 69 Rafael Cabrera Bello (Spain) 69 69 64 70 Tommy Fleetwood (England) 69 69 66 68 Dylan Frittelli (South Africa) 69 67 66 70 Chris Hanson (England) 67 70 70 65 David Lipsky (USA) 69 66 67 70 Ian Poulter (England) 68 70 65 69 Richie Ramsay (Scotland) 70 69 69 64 Jason Scrivener (Australia) 70 68 68 66 Henrik Stenson (Sweden) 70 64 70 68 Andy Sullivan (England) 67 70 63 72 Jeung-Hun Wang (Korea Republic) 69 66 67 70 -15 Miguel Angel Jimenez (Spain) 66 68 69 70 Martin Kaymer (Germany) 68 69 67 69 Haydn Porteous (South Africa) 66 68 65 74 -14 Sam Brazel (Australia) 68 70 68 68 Dean Burmester (South Africa) 67 69 69 69 Alejandro Canizares (Spain) 67 68 70 69 Thomas Detry (Belgium) 68 66 69 71 David Horsey (England) 63 70 68 73 Adrian Otaegui (Spain) 70 69 69 66 Anthony Wall (England) 63 73 72 66 -13 Andrew Dodt (Australia) 67 69 68 71 Thorbjørn Olesen (Denmark) 67 68 67 73 Pat Perez (USA) 69 69 67 70 -12 Sergio Garcia (Spain) 67 69 69 71 Trevor Immelman (South Africa) 69 66 71 70 Maximilian Kieffer (Germany) 70 68 68 70 Thomas Pieters (Belgium) 65 74 70 67 Bernd Wiesberger (Austria) 67 70 70 69 -11 Branden Grace (South Africa) 68 65 69 75 Grégory Havret (France) 70 68 67 72 Scott Hend (Australia) 71 66 68 72 Lasse Jensen (Denmark) 65 68 70 74 Brett Rumford (Australia) 68 70 66 73 Matt Wallace (England) 69 66 73 69 Romain Wattel (France) 69 70 70 68 Ashun Wu (China PR) 68 68 70 71 -10 Nino Bertasio (Italy) 70 69 69 70 Jamie Donaldson (Wales) 62 69 75 72 Ross Fisher (England) 69 69 69 71 Gavin Green (Malaysia) 70 68 71 69 Andrew Johnston (England) 69 66 72 71 Edoardo Molinari (Italy) 67 69 69 73 -9 Thomas Aiken (South Africa) 67 67 69 76 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 71 68 70 70 Ashley Chesters (England) 70 69 67 73 Nicolas Colsaerts (Belgium) 69 68 68 74 Scott Jamieson (Scotland) 68 70 70 71 Robert Karlsson (Sweden) 69 70 68 72 -7 Stephen Gallacher (Scotland) 71 68 71 71 Mikko Ilonen (Finland) 68 70 71 72 Phachara Khongwatmai (Thailand) 68 71 71 71 Matthew Southgate (England) 68 68 71 74 -6 Lucas Bjerregaard (Denmark) 71 68 70 73 Mikko Korhonen (Finland) 68 71 70 73 Shubhankar Sharma (India) 69 69 71 73 -5 Lee Slattery (England) 69 70 72 72 -4 Daniel Im (USA) 68 71 72 73 Andres Romero (Argentina) 70 67 70 77 -3 Richard Sterne (South Africa) 70 68 74 73 -2 Todd Clements (England) 69 70 71 76 0 Daan Huizing (Netherlands) 69 70 77 72