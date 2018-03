European Tour Tshwane Open Scores

Mar 5 (OPTA) - Scores from the European Tour Tshwane Open on Sunday -18 George Coetzee (South Africa) 67 64 68 67 -16 Sam Horsfield (England) 68 69 64 67 -15 Mikko Korhonen (Finland) 68 64 69 68 -14 Felipe Aguilar (Chile) 65 67 71 67 Sébastien Gros (France) 69 70 66 65 Danie Van Tonder (South Africa) 67 72 66 65 -13 Scott Jamieson (Scotland) 67 69 67 68 -11 Thomas Aiken (South Africa) 65 71 67 70 Pedro Oriol (Spain) 71 69 71 62 -10 Erik Van Rooyen (South Africa) 68 68 67 71 -9 Adilson Da Silva (Brazil) 67 72 66 70 Connor Syme (Scotland) 70 68 68 69 -8 Jacques Blaauw (South Africa) 71 69 69 67 Victor Perez (France) 69 68 68 71 JC Ritchie (South Africa) 68 67 74 67 Scott Vincent (Zimbabwe) 68 69 69 70 -7 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 67 69 72 69 Peter Karmis (South Africa) 69 70 72 66 Jj Senekal (South Africa) 67 72 69 69 Ockie Strydom (South Africa) 73 65 70 69 -6 Laurie Canter (England) 73 64 69 72 Jens Dantorp (Sweden) 70 69 67 72 Bryce Easton (South Africa) 68 69 70 71 Ryan Evans (England) 69 71 68 70 David Howell (England) 70 70 68 70 Richard Sterne (South Africa) 67 73 70 68 Justin Walters (South Africa) 67 68 74 69 Jeff Winther (Denmark) 67 72 70 69 -5 Jin-Ho Choi (Korea Republic) 67 70 72 70 Louis De Jager (South Africa) 64 71 73 71 Lorenzo Gagli (Italy) 72 66 74 67 Jacques Kruyswijk (South Africa) 69 69 68 73 Morten Orum Madsen (Denmark) 69 71 69 70 Ricardo Melo Gouveia (Portugal) 67 68 74 70 Hennie Otto (South Africa) 69 70 68 72 Matthias Schwab (Austria) 68 72 71 68 Danny Willett (England) 70 68 71 70 -4 Matthew Baldwin (England) 68 69 70 73 Christofer Blomstrand (Sweden) 69 68 72 71 Daniel Greene (South Africa) 70 71 68 71 Julien Guerrier (France) 69 72 71 68 Kyle Mcclatchie (South Africa) 69 72 70 69 Breyten Meyer (South Africa) 67 72 72 69 Patrick Newcomb (USA) 67 72 72 69 Shaun Norris (South Africa) 66 72 67 75 Toto Thimba Jnr (South Africa) 70 71 76 63 Dawie Van Der Walt (South Africa) 72 68 72 68 -3 Maximilian Kieffer (Germany) 67 71 76 67 SooMin Lee (Korea Republic) 71 70 69 71 Haydn Porteous (South Africa) 70 70 70 71 Robin Sciot-Siegrist (France) 67 74 74 66 Julian Suri (USA) 65 74 72 70 Tjaart Van der Walt (South Africa) 71 70 70 70 -2 Grégory Bourdy (France) 68 70 75 69 Alex Haindl (South Africa) 69 69 72 72 Jaco Prinsloo (South Africa) 68 69 73 72 Clément Sordet (France) 68 68 73 73 Toby Tree (England) 70 69 71 72 -1 Grant Forrest (Scotland) 70 70 76 67 Jean Hugo (South Africa) 69 71 68 75 0 Matthew Carvell (South Africa) 69 69 68 78 Combrinck Smit (South Africa) 66 70 76 72 1 Benjamin Hebert (France) 69 72 73 71 Christopher Mivis (Chad) 67 74 73 71 Julien Quesne (France) 73 68 70 74 3 Charlie Ford (England) 72 68 74 73 Madalitso Muthiya (Zambia) 72 69 72 74 4 Tyrone Ryan (South Africa) 71 70 69 78 5 Mark Williams (South Africa) 70 71 78 70 7 Darren Fichardt (South Africa) 68 73 73 77 Lyle Rowe (South Africa) 70 71 72 78 9 Jonathan Thomson (England) 68 73 73 79 Hennie du Plessis (South Africa) 69 70 75 79