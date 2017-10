Golf-European Tour Dunhill Links Championship scores

Oct 6 (Gracenote) - Scores from the European Tour Dunhill Links Championship at the par-72 course on Friday in St Andrews -11 Tyrrell Hatton (Britain) 68 65 Tommy Fleetwood (Britain) 70 63 -10 Nicolas Colsaerts (Belgium) 67 67 -9 Paul Dunne (Ireland) 67 68 Marcel Siem (Germany) 69 66 -8 Bernd Ritthammer (Germany) 70 66 Joakim Lagergren (Sweden) 69 67 Matt Wallace (Britain) 69 67 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 70 66 David Drysdale (Britain) 69 67 -7 Gregory Bourdy (France) 70 67 Ben Evans (Britain) 69 68 -6 Anthony Michael (South Africa) 73 65 Richard Bland (Britain) 73 65 Niclas Fasth (Sweden) 73 65 Brandon Stone (South Africa) 71 67 Romain Wattel (France) 70 68 -5 Joost Luiten (Netherlands) 70 69 Robert Rock (Britain) 71 68 Stephen Gallacher (Britain) 72 67 Ignacio Elvira (Spain) 71 68 Alexander Levy (France) 70 69 J.B. Holmes (U.S.) 73 66 Jbe Kruger (South Africa) 71 68 Oliver Fisher (Britain) 68 71 Gregory Havret (France) 70 69 Ross Fisher (Britain) 71 68 Branden Grace (South Africa) 70 69 Gary Stal (France) 72 67 Nino Bertasio (Italy) 70 69 -4 Graeme McDowell (Britain) 69 71 Matthew Giles (Australia) 73 67 Julien Quesne (France) 71 69 Lasse Jensen (Denmark) 71 69 Aaron Rai (Britain) 70 70 Ashley Chesters (Britain) 71 69 James Morrison (Britain) 71 69 Alexander Knappe (Germany) 73 67 Jaco Ahlers (South Africa) 71 69 Bradley Dredge (Britain) 70 70 Raphael Jacquelin (France) 71 69 Victor Dubuisson (France) 74 66 Gavin Moynihan (Ireland) 70 70 Wang Jeunghun (Korea) 69 71 Marcus Armitage (Britain) 71 69 Luke Donald (Britain) 70 70 Chang Yikeun (Korea) 72 68 Scott Jamieson (Britain) 70 70 Padraig Harrington (Ireland) 72 68 -3 Thorbjorn Olesen (Denmark) 73 68 Mikko Ilonen (Finland) 74 67 Ryan Fox (New Zealand) 68 73 Marc Warren (Britain) 70 71 Matthew Fitzpatrick (Britain) 73 68 Dylan Frittelli (South Africa) 70 71 Stuart Manley (Britain) 72 69 Romain Langasque (France) 69 72 Zander Lombard (South Africa) 71 70 Thomas Aiken (South Africa) 73 68 Eddie Pepperell (Britain) 72 69 Sebastian Heisele (Germany) 72 69 Michael Lorenzo-Vera (France) 74 67 Ulrich Van den Berg (South Africa) 73 68 Benjamin Hebert (France) 69 72 Laurie Canter (Britain) 72 69 -2 Lee Slattery (Britain) 73 69 Pavit Tangkamolprasert (Thailand) 75 67 Richie Ramsay (Britain) 71 71 Oliver Bekker (South Africa) 70 72 Joel Stalter (France) 68 74 Ricardo Gouveia (Portugal) 71 71 Jens Fahrbring (Sweden) 71 71 George Coetzee (South Africa) 69 73 Connor Syme (Britain) 72 70 Martin Kaymer (Germany) 71 71 Alvaro Quiros (Spain) 71 71 Grant Forrest (Britain) 75 67 Brett Rumford (Australia) 73 69 Luca Cianchetti (Italy) 70 72 Liam Johnston (Britain) 72 70 Alejandro Canizares (Spain) 75 67 Andrew Dodt (Australia) 73 69 Darren Fichardt (South Africa) 74 68 Rhein Gibson (Australia) 70 72 Scott Gregory (Britain) 71 71 -1 Peter Hanson (Sweden) 71 72 Scott Hend (Australia) 73 70 Julian Suri (U.S.) 72 71 Jamie Donaldson (Britain) 70 73 Phachara Khongwatmai (Thailand) 74 69 Jason Scrivener (Australia) 72 71 Pablo Larrazabal (Spain) 76 67 Shane Lowry (Ireland) 68 75 Matthieu Pavon (France) 72 71 Thomas Bjorn (Denmark) 73 70 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 73 70 Jordan Smith (Britain) 70 73 0 S.S.P. Chawrasia (India) 72 72 Rory McIlroy (Britain) 73 71 Jorge Campillo (Spain) 73 71 Lee Westwood (Britain) 71 73 Wade Ormsby (Australia) 74 70 Ernie Els (South Africa) 74 70 Thongchai Jaidee (Thailand) 74 70 Graeme Storm (Britain) 75 69 Aron Price (Australia) 70 74 Pep Angles (Spain) 72 72 Jack Davidson (Britain) 71 73 Ashley Hall (Australia) 75 69 Paul Waring (Britain) 73 71 1 Anthony Wall (Britain) 73 72 Jacques Kruyswijk (South Africa) 73 72 Cliff Kresge (U.S.) 72 73 Alexander Bjoerk (Sweden) 72 73 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 74 71 Haydn Porteous (South Africa) 74 71 Matteo Manassero (Italy) 74 71 David Horsey (Britain) 75 70 Daniel Brooks (Britain) 72 73 Eduardo De La Riva (Spain) 74 71 Andrew Evans (Australia) 74 71 Felipe Aguilar (Chile) 74 71 Tom Lewis (Britain) 77 68 Robert Karlsson (Sweden) 75 70 2 Dean Burmester (South Africa) 77 69 Sebastien Gros (France) 76 70 Jack Singh Brar (Britain) 79 67 Renato Paratore (Italy) 77 69 Maximilian Kieffer (Germany) 73 73 Nathan Holman (Australia) 75 71 Brett Quigley (U.S.) 73 73 Alfie Plant (Britain) 73 73 Edoardo Molinari (Italy) 73 73 3 Anders Hansen (Denmark) 74 73 Thomas Detry (Belgium) 71 76 Chris Hanson (Britain) 74 73 Magnus Carlsson (Sweden) 74 73 Justin Walters (South Africa) 74 73 Lucas Bjerregaard (Denmark) 76 71 Nathan Kimsey (Britain) 76 71 Chris Paisley (Britain) 74 73 Richard Sterne (South Africa) 72 75 Stephen Leaney (Australia) 75 72 4 Sam Walker (Britain) 75 73 Callum Shinkwin (Britain) 76 72 Lee Soomin (Korea) 72 76 Adrian Otaegui (Spain) 73 75 Damien Perrier (France) 72 76 Sam Brazel (Australia) 71 77 David Howell (Britain) 72 76 5 Wu Ashun (China) 78 71 Todd Sinnott (Australia) 80 69 Rikard Karlberg (Sweden) 75 74 Carlos Pigem (Spain) 71 78 6 Paul Peterson (U.S.) 75 75 Matthew Southgate (Britain) 78 72 An Byeong Hun (Korea) 74 76 Florian Fritsch (Germany) 79 71 Filipe Lima (Portugal) 74 76 Johan Carlsson (Sweden) 78 72 Duncan Stewart (Britain) 82 68 7 Stuart Appleby (Australia) 78 73 Patrick Newcomb (U.S.) 76 75 8 Simon Dyson (Britain) 82 70 10 Daniel Im (U.S.) 76 78 12 Austin Connelly (Canada) 81 75 -1 WDW Paul Lawrie (Britain) 71 2 DSQ Marcus Fraser (Australia) 74 76