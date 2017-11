Golf-European Tour Hong Kong Open scores

Nov 23 (Gracenote) - Scores from the European Tour Hong Kong Open at the par-70 course on Thursday in Hong Kong -5 S.S.P. Chawrasia (India) 65 -4 Matthew Fitzpatrick (Britain) 66 Shubhankar Sharma (India) 66 -3 Angelo Que (Philippines) 67 Micah Shin (U.S.) 67 Jamie Donaldson (Britain) 67 Poom Saksansin (Thailand) 67 Marcus Kinhult (Sweden) 67 Thomas Detry (Belgium) 67 Keith Horne (South Africa) 67 -2 Danny Chia (Malaysia) 68 Thongchai Jaidee (Thailand) 68 Wade Ormsby (Australia) 68 Terry Pilkadaris (Australia) 68 Li Haotong (China) 68 Justin Rose (Britain) 68 Tommy Fleetwood (Britain) 68 Julian Suri (U.S.) 68 -1 Robert Rock (Britain) 69 Khalin Joshi (India) 69 Choi Jinho (Korea) 69 Joakim Lagergren (Sweden) 69 Thomas Aiken (South Africa) 69 Sergio Garcia (Spain) 69 Sean Crocker (U.S.) 69 Chang Yikeun (Korea) 69 Gregory Havret (France) 69 Sam Brazel (Australia) 69 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 69 Gavin Green (Malaysia) 69 Harold Varner III (U.S.) 69 Oliver Farr (Britain) 69 Lin Wen-Tang (Chinese Taipei) 69 Alexander Bjork (Sweden) 69 0 Ricardo Gouveia (Portugal) 70 Paul Peterson (U.S.) 70 Adilson Da Silva (Brazil) 70 Sutijet Kooratanapisan (Thailand) 70 Marcus Fraser (Australia) 70 Siddikur Rahman (Bangladesh) 70 Miguel Angel Jimenez (Spain) 70 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 70 Miguel Tabuena (Philippines) 70 Danthai Boonma (Thailand) 70 Shiv Kapur (India) 70 Ben Leong (Malaysia) 70 1 Dylan Frittelli (South Africa) 71 Carlos Pigem (Spain) 71 Chase Koepka (U.S.) 71 Ryan Evans (Britain) 71 James Morrison (Britain) 71 Chris Hanson (Britain) 71 Paul Dunne (Ireland) 71 Phachara Khongwatmai (Thailand) 71 Scott Vincent (Zimbabwe) 71 Jbe Kruger (South Africa) 71 Clement Sordet (France) 71 Rashid Khan (India) 71 Bradley Neil (Britain) 71 Ashley Chesters (Britain) 71 Natipong Srithong (Thailand) 71 Edoardo Molinari (Italy) 71 Chris Paisley (Britain) 71 Paul Waring (Britain) 71 Wang Jeunghun (Korea) 71 Suradit Yongcharoenchai (Thailand) 71 Liang Wenchong (China) 71 Erik Van Rooyen (South Africa) 71 Todd Sinnott (Australia) 71 2 Matteo Manassero (Italy) 72 Hideto Tanihara (Japan) 72 Piya Swangarunporn (Thailand) 72 Lionel Weber (France) 72 Daniel Im (U.S.) 72 Pontus Widegren (Sweden) 72 Steven Brown (Britain) 72 Oliver Fisher (Britain) 72 Sam Chien (U.S.) 72 Mukesh Kumar (India) 72 Jeev Milkha Singh (India) 72 Robert Karlsson (Sweden) 72 Pedro Oriol (Spain) 72 Leon D'Souza (Hong Kong, China) 72 Rattanon Wannasrichan (Thailand) 72 Mardan Mamat (Singapore) 72 Hung Chien-Yao (Chinese Taipei) 72 Jazz Janewattananond (Thailand) 72 Jyoti Randhawa (India) 72 3 Lasse Jensen (Denmark) 73 Tony Lascuna (Philippines) 73 Seenappa Chikkarangappa (India) 73 Pavit Tangkamolprasert (Thailand) 73 Aaron Rai (Britain) 73 Nino Bertasio (Italy) 73 Alejandro Canizares (Spain) 73 Scott Hend (Australia) 73 Lu Wei-Chih (Chinese Taipei) 73 Casey O'Toole (U.S.) 73 Thaworn Wiratchant (Thailand) 73 Panuphol Pittayarat (Thailand) 73 David Drysdale (Britain) 73 4 Johannes Veerman (U.S.) 74 Arjun Atwal (India) 74 Prom Meesawat (Thailand) 74 Gaganjeet Bhullar (India) 74 Wu Ashun (China) 74 Chiragh Kumar (India) 74 Zhang Lianwei (China) 74 Anthony Kang (U.S.) 74 5 Lee Soomin (Korea) 75 Scott Barr (Australia) 75 Rahil Gangjee (India) 75 Chan Shih-Chang (Chinese Taipei) 75 Matthew Cheung (Hong Kong, China) 75 Nicholas Fung (Malaysia) 75 Austin Connelly (Canada) 75 Scott Fernandez (Spain) 75 David Lipsky (U.S.) 75 Gregory Bourdy (France) 75 David Howell (Britain) 75 6 Jorge Campillo (Spain) 76 Taichi Kho (Hong Kong, China) 76 James Stewart (Hong Kong, China) 76 7 Alfie Plant (Britain) 77 Tapio Pulkkanen (Finland) 77 Jens Dantorp (Sweden) 77 Javier Colomo (Spain) 77 8 Wong Woon-Man (Hong Kong, China) 78 9 Joshua Shou (Singapore) 79 10 Daniel Brooks (Britain) 80 12 Tirawat Kaewsiribandit (Thailand) 82 WDW Richard Lee (Canada)