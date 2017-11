Golf-European Tour Nedbank Golf Challenge scores

Nov 10 (Gracenote) - Scores from the European Tour Nedbank Golf Challenge at the par-72 course on Friday in Sun City -6 Victor Dubuisson (France) 68 70 -4 Lee Westwood (Britain) 70 70 Darren Fichardt (South Africa) 71 69 -3 Tyrrell Hatton (Britain) 71 70 Ross Fisher (Britain) 70 71 Alexander Noren (Sweden) 69 72 Scott Jamieson (Britain) 68 73 -2 Martin Kaymer (Germany) 73 69 Charl Schwartzel (South Africa) 69 73 -1 Paul Waring (Britain) 70 73 Julian Suri (U.S.) 68 75 Richie Ramsay (Britain) 73 70 Benjamin Hebert (France) 74 69 Shane Lowry (Ireland) 72 71 Joost Luiten (Netherlands) 71 72 Branden Grace (South Africa) 68 75 0 Alexander Bjoerk (Sweden) 71 73 Graeme Storm (Britain) 69 75 Michael Lorenzo-Vera (France) 70 74 Louis Oosthuizen (South Africa) 71 73 Lee Slattery (Britain) 70 74 David Horsey (Britain) 73 71 Bernd Wiesberger (Austria) 67 77 1 David Drysdale (Britain) 72 73 Callum Shinkwin (Britain) 70 75 Ignacio Elvira (Spain) 70 75 Gregory Bourdy (France) 75 70 Ryan Fox (New Zealand) 71 74 Hideto Tanihara (Japan) 69 76 2 Richard Sterne (South Africa) 74 72 Thorbjorn Olesen (Denmark) 71 75 Matthieu Pavon (France) 72 74 Ian Poulter (Britain) 74 72 Haydn Porteous (South Africa) 73 73 Padraig Harrington (Ireland) 74 72 Sam Brazel (Australia) 74 72 3 Marc Warren (Britain) 71 76 Tommy Fleetwood (Britain) 73 74 Matthew Fitzpatrick (Britain) 70 77 Li Haotong (China) 70 77 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 70 77 Chris Wood (Britain) 72 75 4 Jorge Campillo (Spain) 71 77 George Coetzee (South Africa) 77 71 Francesco Molinari (Italy) 73 75 Eddie Pepperell (Britain) 74 74 Lucas Bjerregaard (Denmark) 70 78 5 Soren Kjeldsen (Denmark) 71 78 Dean Burmester (South Africa) 77 72 Stephen Gallacher (Britain) 74 75 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 74 75 Alexander Levy (France) 72 77 6 Matt Wallace (Britain) 75 75 Pablo Larrazabal (Spain) 76 74 Dylan Frittelli (South Africa) 75 75 Adrian Otaegui (Spain) 74 76 Paul Dunne (Ireland) 74 76 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 72 78 David Lipsky (U.S.) 74 76 7 Nicolas Colsaerts (Belgium) 76 75 Andy Sullivan (Britain) 79 72 Edoardo Molinari (Italy) 76 75 Renato Paratore (Italy) 72 79 Andres Romero (Argentina) 74 77 8 Romain Wattel (France) 76 76 Thomas Bjorn (Denmark) 79 73 Wang Jeunghun (Korea) 73 79 9 Scott Hend (Australia) 80 73 11 Andrew Dodt (Australia) 78 77 Brandon Stone (South Africa) 76 79 12 Jordan Smith (Britain) 76 80 -2 WDW Peter Uihlein (U.S.) 70