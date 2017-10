Golf-FedEx Cup rankings

Oct 9 (Gracenote) - FedEx Cup rankings 1. Brendan Steele (U.S.) 500 2. Tony Finau (U.S.) 300 3. Chesson Hadley (U.S.) 163 3. Phil Mickelson (U.S.) 163 5. Graham DeLaet (Canada) 105 5. Tyler Duncan (U.S.) 105 7. Bud Cauley (U.S.) 88 7. Andrew Landry (U.S.) 88 9. Brandon Harkins (U.S.) 73 9. Grayson Murray (U.S.) 73 9. Nick Taylor (Canada) 73 9. Tyrone Van Aswegen (South Africa) 73 13. Zach Johnson (U.S.) 56 13. Hunter Mahan (U.S.) 56 13. Chez Reavie (U.S.) 56 13. Kevin Streelman (U.S.) 56 17. Bronson Burgoon (U.S.) 41 17. Bryson DeChambeau (U.S.) 41 17. Brice Garnett (U.S.) 41 17. Bill Haas (U.S.) 41 17. Jason Kokrak (U.S.) 41 17. Martin Laird (Britain) 41 17. Ben Martin (U.S.) 41 17. Ryan Moore (U.S.) 41 17. Scott Piercy (U.S.) 41 17. Ollie Schniederjans (U.S.) 41 17. Webb Simpson (U.S.) 41 28. Emiliano Grillo (Argentina) 30 28. Ted Potter Jr. (U.S.) 30 30. Zachary Blair (U.S.) 24 30. Corey Conners (Canada) 24 30. Lucas Glover (U.S.) 24 30. Stephan Jaeger (Germany) 24 30. Chris Kirk (U.S.) 24 30. Peter Malnati (U.S.) 24 30. Andrew Putnam (U.S.) 24