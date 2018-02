LPGA Tour Commercial Bank Qatar Masters Scores

Feb 27 (OPTA) - Scores from the LPGA Tour Commercial Bank Qatar Masters on Sunday -18 Eddie Pepperell (England) 65 69 66 70 -17 Oliver Fisher (England) 66 69 65 71 -16 Marcus Kinhult (Sweden) 68 69 67 68 -15 Gonzalo Fdez-Castaño (Spain) 68 68 69 68 Grégory Havret (France) 65 69 70 69 Pablo Larrazábal (Spain) 68 67 70 68 Renato Paratore (Italy) 71 66 70 66 -14 George Coetzee (South Africa) 69 66 71 68 Sebastian Heisele (Germany) 67 68 71 68 -13 Matthew Baldwin (England) 68 70 68 69 Michael Lorenzo-Vera (France) 68 68 69 70 Adrian Otaegui (Spain) 67 66 73 69 -12 Mark Foster (England) 71 68 68 69 Seung-Su Han (Korea Republic) 69 71 69 67 David Horsey (England) 71 68 65 72 Matthew Nixon (England) 69 68 69 70 Andrea Pavan (Italy) 68 69 67 72 Chris Wood (England) 68 69 68 71 -11 Alexander Bjork (Sweden) 70 69 69 69 Scott Fernandez (Spain) 69 70 71 67 Alvaro Quiros (Spain) 66 70 70 71 Aaron Rai (England) 65 73 69 70 Jason Scrivener (Australia) 70 70 67 70 Callum Shinkwin (England) 68 69 70 70 Matt Wallace (England) 69 71 67 70 Paul Waring (England) 68 70 70 69 Romain Wattel (France) 71 69 71 66 -10 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 68 72 71 67 Sean Crocker (USA) 67 68 67 76 Matthieu Pavon (France) 68 69 71 70 Marcel Siem (Germany) 73 66 68 71 Hideto Tanihara (Japan) 70 69 66 73 Ashun Wu (China PR) 69 70 70 69 -9 Rak Cho (Korea Republic) 69 70 67 73 Nicolas Colsaerts (Belgium) 71 69 69 70 Lorenzo Gagli (Italy) 67 70 67 75 Nicolas Geyger (Chile) 71 69 69 70 Andy Sullivan (England) 69 70 73 67 -8 Steven Brown (England) 69 69 70 72 Thomas Detry (Belgium) 67 70 70 73 Nacho Elvira (Spain) 71 69 71 69 Oliver Farr (Wales) 70 70 69 71 Stephen Gallacher (Scotland) 68 66 74 72 Jacques Kruyswijk (South Africa) 70 68 70 72 -7 Ashley Chesters (England) 72 68 71 70 Bradley Dredge (Wales) 70 68 74 69 Sébastien Gros (France) 69 70 69 73 Joakim Lagergren (Sweden) 68 71 66 76 James Morrison (England) 72 66 67 76 Richard Sterne (South Africa) 72 68 70 71 Justin Walters (South Africa) 68 71 72 70 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 70 69 69 73 -6 Grant Forrest (Scotland) 70 70 74 68 Chris Hanson (England) 73 67 71 71 Raphaël Jacquelin (France) 70 66 72 74 Thongchai Jaidee (Thailand) 70 70 69 73 Chase Koepka (USA) 71 68 74 69 Marc Warren (Scotland) 68 70 70 74 -5 Jamie Donaldson (Wales) 72 65 70 76 Erik Van Rooyen (South Africa) 68 66 76 73 -4 Ryan Evans (England) 69 67 71 77 Benjamin Hebert (France) 70 70 70 74 David Howell (England) 69 70 74 71 Mikko Ilonen (Finland) 67 72 73 72 Scott Jamieson (Scotland) 69 71 75 69 Paul Lawrie (Scotland) 68 72 71 73 Ricardo Melo Gouveia (Portugal) 71 68 72 73 Matthias Schwab (Austria) 70 70 74 70 Joshua White (England) 67 73 69 75 -3 Scott Hend (Australia) 73 67 75 70 Marcel Schneider (Germany) 66 74 69 76 -2 Jin-Ho Choi (Korea Republic) 68 72 75 71 Edoardo Molinari (Italy) 66 74 70 76 -1 Richard Bland (England) 69 69 71 78 SooMin Lee (Korea Republic) 72 68 73 74 0 Robert Karlsson (Sweden) 68 71 71 78 1 Daniel Im (USA) 73 67 74 75 4 Pontus Widegren (Sweden) 73 67 80 72