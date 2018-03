UPDATE 2-LPGA Tour HSBC Women's Champions Scores

Mar 5 (OPTA) - Scores from the LPGA Tour HSBC Women's Champions on Sunday -17 Michelle Wie (USA) 67 73 66 65 -16 Brooke Henderson (Canada) 68 72 65 67 Danielle Kang (USA) 68 64 70 70 Nelly Korda (USA) 70 66 65 71 Jenny Shin (Korea Republic) 71 68 68 65 -15 Minjee Lee (Australia) 71 66 68 68 Jin Young ko (Korea Republic) 72 67 67 67 -13 Angela Stanford (USA) 76 66 70 63 Atthaya Thitikul (Thailand) 70 71 68 66 -12 Sei Young Kim (Korea Republic) 70 72 72 62 Lydia Ko (New Zealand) 71 71 67 67 Jessica Korda (USA) 68 70 68 70 Jeong Eun Lee (Korea DPR) 69 70 70 67 Amy Yang (Korea Republic) 74 68 70 64 -11 Caroline Masson (Germany) 70 70 74 63 -10 Chella Choi (Korea Republic) 68 69 72 69 Charley Hull (Great Britain) 70 68 69 71 Ha Na Jang (Korea Republic) 70 68 69 71 Ariya Jutanugarn (Thailand) 68 74 68 68 So-Yeon Ryu (Korea Republic) 69 75 70 64 Lizette Salas (USA) 71 67 71 69 -9 Moriya Jutanugarn (Thailand) 70 71 69 69 -8 Mi-Hyang Lee (Korea Republic) 72 72 71 65 -7 Austin Ernst (USA) 71 67 73 70 Cristie Kerr (USA) 70 67 74 70 Hyo Joo Kim (Korea Republic) 72 68 71 70 Anna Nordqvist (Sweden) 75 67 70 69 Sung Hyun Park (Korea Republic) 68 73 69 71 Madelene Sagstrom (Sweden) 68 72 70 71 -6 Inbee Park (Korea Republic) 73 70 69 70 -5 Marina Alex (USA) 69 67 70 77 In Gee Chun (Korea Republic) 68 72 71 72 Shanshan Feng (China PR) 70 71 71 71 Eun-Hee Ji (Korea Republic) 67 75 68 73 Mirim Lee (Korea Republic) 69 74 71 69 Pornanong Phatlum (Thailand) 74 68 73 68 Jennifer Song (USA) 65 75 73 70 Lexi Thompson (USA) 75 69 72 67 -4 Carlota Ciganda (Spain) 71 74 70 69 Sarah Jane Smith (Australia) 75 70 72 67 Angel Yin (USA) 73 73 69 69 -3 Hye Jin Choi (Korea Republic) 71 73 72 69 -2 Sandra Gal (Germany) 72 75 69 70 Katherine Hull-kirk (Australia) 74 69 74 69 Jodi Ewart Shadoff (England) 71 70 73 72 -1 Nicole Broch Larsen (Denmark) 70 73 71 73 Jane Park (USA) 75 69 72 71 0 Georgia Hall (England) 73 76 70 69 Su-Hyun Oh (Australia) 68 76 72 72 1 Brittany Altomare (USA) 72 73 73 71 Ashleigh Buhai (South Africa) 75 67 76 71 Jacqui Concolino (USA) 73 71 70 75 Candie Kung (Chinese Taipei) 71 72 74 72 2 Megan Khang (USA) 75 72 74 69 Brittany Lincicome (USA) 73 73 72 72 3 Mi Jung Hur (Korea Republic) 75 72 72 72 5 Karine Icher (France) 78 71 73 71 Pernilla Lindberg (Sweden) 73 71 74 75 6 Kim Kaufman (USA) 75 73 73 73 8 Kim In-Kyung (Korea Republic) 75 72 73 76 Alena Sharp (Canada) 75 75 70 76 12 Tiffany Chan (Hong Kong) 74 74 76 76