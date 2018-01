PGA Tour SA Open Championship Scores

Jan 16 (Opta) - Scores from the PGA Tour SA Open Championship on Sunday -21 Chris Paisley (England) 66 65 70 66 -18 Branden Grace (South Africa) 65 71 66 68 -16 JC Ritchie (South Africa) 72 70 65 65 -14 Jacques Blaauw (South Africa) 68 70 66 70 Jacques Kruyswijk (South Africa) 68 67 71 68 Scott Vincent (Zimbabwe) 70 66 71 67 -13 Darren Fichardt (South Africa) 70 71 64 70 Chase Koepka (USA) 65 71 68 71 Renato Paratore (Italy) 71 67 69 68 Adrien Saddier (France) 68 63 73 71 -12 Charlie Ford (England) 71 72 67 66 -11 Jorge Campillo (Spain) 70 70 67 70 Marcus Kinhult (Sweden) 70 72 66 69 Hennie Otto (South Africa) 71 72 70 64 -10 Ryan Evans (England) 74 67 68 69 Trevor Fisher Jnr (South Africa) 69 70 67 72 Kyle Mcclatchie (South Africa) 68 71 68 71 Neil Schietekat (South Africa) 70 72 69 67 Charl Adriaan Schwartzel (South Africa) 69 70 69 70 -9 Adilson Da Silva (Brazil) 69 73 67 70 Nacho Elvira (Spain) 67 70 72 70 Dylan Frittelli (South Africa) 70 71 67 71 Retief Goosen (South Africa) 69 67 73 70 Anthony Michael (South Africa) 71 71 69 68 Shaun Norris (South Africa) 71 70 69 69 Richard Sterne (South Africa) 67 74 69 69 Ockie Strydom (South Africa) 75 67 68 69 Erik Van Rooyen (South Africa) 67 72 71 69 Mark Williams (South Africa) 72 70 69 68 Jeff Winther (Denmark) 68 72 66 73 -8 Richard Bland (England) 69 72 66 73 Ernie Els (South Africa) 71 70 70 69 SooMin Lee (Korea Republic) 70 68 72 70 -7 Jamie Donaldson (Wales) 70 72 71 68 Matthieu Pavon (France) 72 67 68 74 Andy Sullivan (England) 70 72 69 70 Danie Van Tonder (South Africa) 70 70 73 68 -6 Jens Dantorp (Sweden) 72 72 72 66 Tyrone Ferreira (South Africa) 68 74 69 71 Oliver Fisher (England) 69 72 71 70 Matt Wallace (England) 68 74 69 71 Justin Walters (South Africa) 69 69 73 71 -5 Keenan Davidse (South Africa) 76 68 71 68 Louis De Jager (South Africa) 74 69 67 73 Vaughn Groenewald (South Africa) 69 72 71 71 Pedro Oriol (Spain) 71 71 69 72 -4 David Drysdale (Scotland) 72 72 70 70 Justin Harding (South Africa) 75 67 68 74 Victor Jean Hugo (South Africa) 73 70 72 69 Rourke Van Der Spuy (South Africa) 69 71 69 75 -3 Jbe' Kruger (South Africa) 74 70 70 71 Bradley Neil (Scotland) 67 77 69 72 Musiwalo Nethunzwi (South Africa) 72 71 72 70 -2 Grégory Bourdy (France) 75 69 67 75 Dean Burmester (South Africa) 77 67 72 70 George Coetzee (South Africa) 72 71 77 66 Ruan De Smidt (South Africa) 72 69 74 71 James Kingston (South Africa) 73 68 72 73 Breyten Meyer (South Africa) 70 71 72 73 Ulrich Van Den Berg (South Africa) 68 75 72 71 Marc Warren (Scotland) 73 69 74 70 Rhys West (South Africa) 72 66 75 73 -1 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 69 72 74 72 Garrick Higgo (Korea Republic) 68 73 76 70 0 Zach Byrd (USA) 69 71 74 74 MJ Viljoen (South Africa) 70 73 73 72 1 Marcus Armitage (England) 72 69 76 72 Toto Thimba Jnr (South Africa) 73 70 72 74 2 Austin Connelly (Canada) 70 73 76 71 Matt Saulez (South Africa) 69 70 76 75 4 Colin Nel (South Africa) 71 73 74 74 Jake Roos (South Africa) 69 72 77 74 6 Pontus Widegren (Sweden) 72 71 78 73 7 Brett Rumford (Australia) 71 71 75 78 8 Oliver Farr (Wales) 73 70 75 78