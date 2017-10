UPDATE 8-Golf-PGA Championship scores

Aug 13 (Gracenote) - Scores from the PGA Championship at the par-71 course on Sunday in Charlotte, North Carolina -8 Justin Thomas (U.S.) 73 66 69 68 -6 Patrick Reed (U.S.) 69 73 69 67 Francesco Molinari (Italy) 73 64 74 67 Louis Oosthuizen (South Africa) 70 67 71 70 -5 Hideki Matsuyama (Japan) 70 64 73 72 Rickie Fowler (U.S.) 69 70 73 67 -4 Kevin Kisner (U.S.) 67 67 72 74 Graham DeLaet (Canada) 70 73 68 69 -1 Chris Stroud (U.S.) 68 68 71 76 Jordan Smith (Britain) 70 75 70 68 Matt Kuchar (U.S.) 71 74 70 68 Jason Day (Australia) 70 66 77 70 0 Dustin Johnson (U.S.) 70 74 73 67 Henrik Stenson (Sweden) 74 70 70 70 Scott Brown (U.S.) 73 68 70 73 James Hahn (U.S.) 73 70 71 70 Paul Casey (Britain) 69 70 74 71 Brooks Koepka (U.S.) 68 73 74 69 Marc Leishman (Australia) 75 71 71 67 Ryan Moore (U.S.) 71 71 73 69 Brian Harman (U.S.) 69 75 71 69 1 Chez Reavie (U.S.) 72 70 70 73 Grayson Murray (U.S.) 68 73 69 75 Rory McIlroy (Britain) 72 72 73 68 Robert Streb (U.S.) 74 70 70 71 Gary Woodland (U.S.) 68 74 69 74 Ian Poulter (Britain) 74 71 71 69 2 Jordan Spieth (U.S.) 72 73 71 70 Richard Sterne (South Africa) 73 72 70 71 J.B. Holmes (U.S.) 74 73 67 72 An Byeong Hun (Korea) 71 69 74 72 Pat Perez (U.S.) 70 76 69 71 3 Patrick Cantlay (U.S.) 72 71 72 72 Jason Kokrak (U.S.) 75 70 72 70 Webb Simpson (U.S.) 76 70 72 69 Kevin Chappell (U.S.) 72 75 69 71 Bryson DeChambeau (U.S.) 73 71 72 71 Jamie Lovemark (U.S.) 74 71 72 70 Sean O'Hair (U.S.) 71 75 70 71 Keegan Bradley (U.S.) 74 70 73 70 Chris Wood (Britain) 72 72 70 73 Lucas Glover (U.S.) 75 70 72 70 Bud Cauley (U.S.) 69 74 74 70 4 Jim Herman (U.S.) 69 75 72 72 Kang Sung-Hoon (Korea) 70 71 71 76 Tony Finau (U.S.) 69 74 71 74 Thorbjorn Olesen (Denmark) 67 78 71 72 5 Zach Johnson (U.S.) 71 73 71 74 Charley Hoffman (U.S.) 75 71 73 70 Charl Schwartzel (South Africa) 74 70 72 73 Shane Lowry (Ireland) 74 69 74 72 Billy Horschel (U.S.) 76 70 69 74 Satoshi Kodaira (Japan) 71 76 67 75 6 Steve Stricker (U.S.) 75 70 72 73 Ryan Fox (New Zealand) 75 66 71 78 Bill Haas (U.S.) 75 69 73 73 D.A. Points (U.S.) 68 73 74 75 7 Jason Dufner (U.S.) 74 72 72 73 Jon Rahm (Spain) 70 75 71 75 Kelly Kraft (U.S.) 73 73 71 74 8 Adam Scott (Australia) 71 76 74 71 Tommy Fleetwood (Britain) 70 75 73 74 9 Dylan Frittelli (South Africa) 73 71 77 72 Cody Gribble (U.S.) 72 75 74 72 David Lingmerth (Sweden) 72 73 71 77 10 Vijay Singh (Fiji) 75 70 79 70 11 Alexander Noren (Sweden) 74 69 75 77 Lee Westwood (Britain) 73 72 75 75 Kim Kyung-Tae (Korea) 73 72 75 75 Hideto Tanihara (Japan) 71 75 74 75 12 Daniel Summerhays (U.S.) 76 67 77 76 Russell Henley (U.S.) 75 71 77 73 13 Omar Uresti (U.S.) 74 70 80 73 Charles Howell III (U.S.) 78 69 78 72 15 Anirban Lahiri (India) 72 73 76 78