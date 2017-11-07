RPT-BRIEF-Jewellery maker Pandora sees 2017 revenue in low end of guided range

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Nov 7 (Reuters) - PANDORA:
* PANDORA REPORTS 16% REVENUE GROWTH IN LOCAL CURRENCY AND 37.8% EBITDA MARGIN
* Q3 REVENUE 5,194 MILLION DKK VERSUS 5,127 MILLION SEEN IN REUTERS POLL
* Q3 EBITDA 1,965 MILLION DKK VERSUS 1,937 MILLION SEEN IN REUTERS POLL
* SAYS LIKE-FOR-LIKE SALES-OUT GROWTH FOR PANDORA OWNED CONCEPT STORES WAS 5%
* SAYS EBITDA WAS DKK 1,965 MILLION IN Q3 2017 (Q3 2016: DKK 1,842 MILLION), CORRESPONDING TO AN EBITDA MARGIN OF 37.8%
* SAYS DECREASE IN EBITDA WAS MAINLY DUE TO UNFAVORABLE CURRENCY FLUCTUATIONS AND HIGHER MARKETING EXPENSES
* SAYS FINANCIAL GUIDANCE FOR FY 2017 IS UNCHANGED, EVEN THOUGH FULL YEAR REVENUE IS EXPECTED IN LOW END OF EARLIER GUIDED RANGE OF DKK 23-24 BILLION
* CEO SAYS RETAIL ENVIRONMENT IN US, COMBINED WITH CURRENCY HEADWIND FROM US DOLLAR, CONTINUED TO BE A CHALLENGE
* SAYS PANDORA WILL PAY OUT A QUARTERLY DIVIDEND OF DKK 9 PER SHARE TO SHAREHOLDERS (CORRESPONDING TO DKK 1 BILLION)
* CEO SAYS RESULTS IN Q3 WERE IN-LINE WITH OUR EXPECTATIONS, WITH UNDERLYING DEVELOPMENT SHOWING POSITIVES AS WELL AS NEGATIVES
* CEO SAYS “IN THE AMERICAN MARKET, WE CAN STILL SEE MODERATE GROWTH, BUT WE CAN ALSO SEE HOW PANDORA‘S ONLINE SALES IN THE USA ARE BEGINNING TO PICK UP SPEED”
* CEO SAYS HAS LAUNCHED CHRISTMAS COLLECTION IN THE USA EARLIER THIS YEAR TO GIVE CONSUMERS AN EXTRA MONTH TO PURCHASE THE PRODUCTS SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting by Stine Jacobsen)