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March 7, 2018 / 7:16 AM / Updated 16 hours ago

REFILE-BRIEF-Restaurant Group Says Current Trading Is Broadly In Line With Expectations

Reuters Staff

1 Min Read

(Adds dropped word “Group” in headline)

March 7 (Reuters) - Restaurant Group Plc:

* FY PRETAX PROFIT 43.6 MILLION STG VERSUS -49.3 MILLION STG LOSS YEAR AGO

* FINAL DIVIDEND 10.6 PENCEPER SHARE

* FY TOTAL SALES DOWN 1.8% ON A 52 WEEK COMPARABLE BASIS; DOWN 4.4% ON A STATUTORY BASIS

* SAYS FY LIKE-FOR-LIKE SALES DOWN 3.0%

* CURRENT TRADING IS BROADLY IN LINE WITH EXPECTATIONS.

* TRADING PERFORMANCE OF BUSINESS IN H1 2018 WILL REFLECT SIGNIFICANT PRICE INVESTMENTS MADE IN MIDDLE OF LAST YEAR

* SAYS FY ADJUSTED PROFIT BEFORE TAX OF 56.7 MILLION STG VERSUS 77.1 MILLION STG IN 2016

* SAYS FY ADJUSTED EBITDA OF 95.1 MILLION STG VERSUS 121 MILLION STG IN 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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