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REFILE-BRIEF-Statoil swaps interests with Innogy and SSE in UK offshore wind project
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August 10, 2017 / 8:12 AM / 3 days ago

REFILE-BRIEF-Statoil swaps interests with Innogy and SSE in UK offshore wind project

Reuters Staff

1 Min Read

(Refiles to correct typo in the headline)

Aug 10 (Reuters) - STATOIL ASA

* SAYS HAS SIGNED A SWAP AGREEMENT WITH INNOGY AND SSE FOR EQUITY INTERESTS IN DOGGER BANK OFFSHORE WIND DEVELOPMENT PROJECT

* SAYS FOLLOWING THE TRANSACTION, STATOIL AND SSE WILL OWN 50% EACH IN CREYKE BECK A AND B AND TEESSIDE A, WHILE INNOGY WILL OWN 100% OF TEESSIDE B

* DOGGER BANK IS WORLD'S LARGEST OFFSHORE WIND DEVELOPMENT, HAVING ACHIEVED CONSENT FOR AN AGREED TARGET INSTALLED CAPACITY OF 4.8 GW, WITH 1.2 GW CONSENTED FOR EACH OF THE FOUR PROJECTS

* SAYS STATOIL AND SSE WILL CONTINUE TO MATURE THREE DOGGER BANK DEVELOPMENT PROJECTS TOWARDS A POTENTIAL CONTRACTS FOR DIFFERENCE AUCTIONS SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting By Nerijus Adomaitis)

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