RPT-CORRECTED-(OFFICIAL)-BRIEF-Albany International Q4 EPS $0.18

(In Feb. 5 BRIEF, corrects EPS to $0.18 from $0.12 and adjusted EPS to $0.44 from $0.43 after the company amended its numbers) Albany International Corp:
* ALBANY INTERNATIONAL REPORTS FOURTH-QUARTER RESULTS
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.44 EXCLUDING ITEMS
* OLIVIER JARRAULT HAS BEEN NAMED PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER TO SUCCEED JOSEPH G. MORONE
* DISCRETE TAX ITEMS & EFFECT OF CHANGE IN ESTIMATED INCOME TAX RATE INCREASED INCOME TAX EXPENSE BY $6.8 MILLION IN Q4 2017
* ESTIMATE 2018 TAX RATE ON INCOME FROM CONTINUING OPERATIONS TO BE IN RANGE OF 27% TO 31%
* AS FOR OUTLOOK FOR 2018, EXPECT 20% TO 30% GROWTH IN FULL-YEAR SALES Source text for Eikon: Further company coverage: