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BRIEF-Cenergy Holdings portfolio co wins turnkey contract in Greece
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July 19, 2017 / 7:02 AM / 19 days ago

BRIEF-Cenergy Holdings portfolio co wins turnkey contract in Greece

Reuters Staff

1 Min Read

July 19 (Reuters) - CENERGY HOLDINGS SA:

* SAID ON TUESDAY FULGOR, A SUBSIDARY OF HELLENIC CABLES, AWARDED TURNKEY CONTRACT

* CONTRACT TO PROVIDE ENEL GREEN POWER HELLAS WITH SUBMARINE CABLE INTERCONNECTION TO THE GREEK NATIONAL GRID FOR THE KAFIREAS ONSHORE WIND COMPLEX LOCATED AT KARYSTOS, EVIA, GREECE

* HELLENIC CABLES IS A PORTFOLIO COMPANY OF CENERGY HOLDINGS

* PROJECT EXECUTION WILL COMMENCE IN 2017 WHILE INSTALLATION OPERATIONS ARE SCHEDULED TO COMMENCE WITHIN THE FIRST QUARTER OF 2018

Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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