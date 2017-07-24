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14 days ago
BRIEF-Is GYO to invest in hotel and residence projects, sees rental income at 300 mln lira in 2020
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July 24, 2017 / 12:41 PM / 14 days ago

BRIEF-Is GYO to invest in hotel and residence projects, sees rental income at 300 mln lira in 2020

Reuters Staff

1 Min Read

July 24 (Reuters) -

* IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS IS PLANNING TO START INVESTING IN 2017, IN CITY HOTEL PROJECT, WORTH ABOUT 250 MLN LIRA IN KADIKOY’S NEIGHBORHOOD OF ISTANBUL - CEO TURGAY TANES SAID

* THE COMPANY IS WORKING ON TWO RESIDENCE PROJECTS IN ISTANBUL’S NEIGHBORHOODS OF ALTUNIZADE AND TUZLA, EXPECTS REVENUE OF UP TO RESPECTIVELY 650 MLN LIRA AND 400 MLN LIRA - CEO

* SEES INCREASE IN RENTAL INCOME BY 2020 TO 300 MLN LIRA FROM 192 MLN LIRA IN 2016 - CEO

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