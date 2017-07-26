FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
9 days ago
BRIEF-Tecnoinvestimenti announces approval of merger of Ribes into Assicom
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
The Trump White House
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
RBS makes first-half profit as recovery gathers pace
RBS makes first-half profit as recovery gathers pace
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
The Trump White House
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
July 26, 2017 / 8:17 AM / 9 days ago

BRIEF-Tecnoinvestimenti announces approval of merger of Ribes into Assicom

Reuters Staff

1 Min Read

July 26 (Reuters) - TECNOINVESTIMENTI SPA:

• SAID ON TUESDAY THAT THE BOARDS OF ASSICOM SPA AND RIBES SPA HAVE APPROVED THE DRAFT TERMS OF MERGER BY INCORPORATION OF RIBES INTO ASSICOM • AS A RESULT ASSICOM RIBES SPA TO BE FORMED • THE MERGER, PLANNED FOR 2018, HAS BEEN ACCELERATED AFTER COMPANY ACQUIRED THE MINORITY INTERESTS OF THE TWO COMPANIES OPERATING IN STRATEGIC BUSINESS UNIT OF CREDIT INFORMATION AND MANAGEMENT • THE SYNERGIES WILL ENABLE THE COMBINED ENTITY’S EBITDA MARGIN TO INCREASE BY MORE THAN 3 PERCENTAGE POINTS BY THE END OF 2018

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.