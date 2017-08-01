FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
6 days ago
BRIEF-Basic Net unit acquires Sebago brand from Wolverine World Wide
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
August 1, 2017 / 8:18 AM / 6 days ago

BRIEF-Basic Net unit acquires Sebago brand from Wolverine World Wide

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 1 (Reuters) - BASIC NET SPA:

* SAID ON MONDAY IT SIGNED THE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF THE SEBAGO BRAND FROM THE AMERICAN COMPANY WOLVERINE WORLD WIDE

* INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS FOR THE SEBAGO TRADEMARKS AND RELATED ASSETS HAVE BEEN ACQUIRED BY TOS SRL, A COMPANY FULLY OWNED BY THE BASICNET GROUP, FOR USD 14.25 MILLION

* THE OPERATION HAS BEEN FUNDED THROUGH A EUR 13 MILLION LOAN GRANTED BY MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.