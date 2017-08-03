FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
4 days ago
BRIEF-AAW III SP. Z O.O. announces tender offer for ATM shares at 11.5 zloty/shr
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
August 3, 2017 / 6:09 AM / 4 days ago

BRIEF-AAW III SP. Z O.O. announces tender offer for ATM shares at 11.5 zloty/shr

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 3 (Reuters) - ATM SA

* AAW III SP. Z O.O. (TENDERER) ANNOUNCED ON WEDNESDAY TENDER OFFER FOR 15,782,413 SHARES OF ATM REPRESENTING 43.43 PCT OF CO'S VOTES AT PRICE 11.5 ZLOTY PER SHARE

* AAW III IS A UNIT OF MCI.PRIVATEVENTURES

* MCI.PRIVATEVENTURES SIGNED WITH ATP FIZ AN, AMC CAPITAL IV ALBATROS S.A R.L., 7 RUE LOU HEMMER AND L-1748 LUKSEMBURG INVESTMENT AGREEMENTS

* TENDERER, MCI.PRIVATEVENTURES AND PARTIES OF INVESTMENT AGREEMENTS OWN 56.57 PCT OF VOTES OF ATM AND TOGETHER PLANS TO REACH 100 PCT OF ATM'S VOTES

* AAW III PLANS TO ACQUIRE AT LEAST 8,513,745 SHARES REPRESENTING 23.43 PCT OF VOTES OF ATM

* TENDERER INTENDS TO DELIST ATM FROM WARSAW STOCK EXCHANGE

* ENTRIES IN TENDER TO BE ACCEPTED FROM AUG. 23 TO SEPT. 25

Source text - bit.ly/2u1ZSns

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.