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BRIEF-Changes in shareholding structure of Excellence
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#Consumer Products & Retail News
November 7, 2017 / 9:27 AM / a day ago

BRIEF-Changes in shareholding structure of Excellence

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 7 (Reuters) - EXCELLENCE SA:

* SAID ON MONDAY THAT ITS MAJORITY SHAREHOLDER, CIECIERSKA SPOLKA JAWNA, HOLDING 96.85 PERCENT OF THE COMPANY‘S SHARE CAPITAL DECIDED TO DISSOLVE

* FOLLOWING THAT MARCIN CIECIERSKI, CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD ACQUIRED 63.35 PERCENT STAKE IN THE COMPANY

* DARIUSZ POLINCEUSZ, CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD INCREASED HIS STAKE IN THE COMPANY TO 27.21 PERCENT FROM 0.29 PERCENT PREVIOUSLY HELD

Source text for Eikon:,,

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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