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March 5, 2018 / 11:31 AM / Updated 21 hours ago

BRIEF-EJT Buys 1.5 Mln Of Tarczynski Shares In Tender Offer

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - TARCZYNSKI SA

* EJT INVESTMENT PURCHASES 1.5 MILLION OF TARCZYNSKI’S SHARES IN THE TENDER OFFER ANNOUNCED FOR THE SALE OF 6 MILLION OF THE COMPANY’S SHARES, INTERMEDIARIES IN TENDER SAY

* IN FEB. EJT INVESTMENT INCREASED THE PURCHASE PRICE TO 14 ZLOTYS PER SHARE FROM 12.60 ZLOTYS

* ALSO IN FEB., THREE PENSION FUNDS SAID THEY WOULD NOT SELL TARCZYNSKI’S SHARES AT 14 ZLOTYS

* INITIALLY, WHEN THE TENDER GOT ANNOUNCED, THE PRICE WAS SET AT 10.5 ZLOTY PER SHARE

Source text: bit.ly/2oQmKoM

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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