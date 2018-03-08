BRIEF-Care Property Invest FY Net Rental Income Up At EUR 19.9 Mln

March 8 (Reuters) - Care Property Invest NV:
* FY NET RENTAL INCOME EUR 19.9 MLN VS EUR 15.6 MLN YR AGO
* FY OPERATING PROFIT EUR 17.3 MLN VS EUR 15.2 MLN YR AGO
* END-DEC. OCCUPANCY RATE 100 PCT
* END-DEC. FAIR VALUE OF PROPERTY PORTFOLIO AT APPROX. EUR 434 MLN
* FORECASTS A MINIMUM OF €24 MILLION IN RENTAL INCOME OVER THE FINANCIAL YEAR 2018
* INTENDS TO DISTRIBUTE A €0.72 GROSS DIVIDEND PER SHARE OR A €0.61 NET DIVIDEND PER SHARE ON THE FY 2018
Source text: bit.ly/2oSdHUP
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)