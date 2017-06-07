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BRIEF-FESCO and RZD Logistics agree to cooperate on development of cargo transportation services
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June 7, 2017 / 11:39 AM / 2 months ago

BRIEF-FESCO and RZD Logistics agree to cooperate on development of cargo transportation services

Reuters Staff

1 Min Read

June 7 (Reuters) - FESCO:

* SAYS SIGNED A MEMORANDUM ON COOPERATION ON CARGO TRANSPORTATION WITH RZD LOGISTICS

* ACCORDING TO THE DOCUMENT, FESCO AND RZD LOGISTICS WILL JOINTLY DEVELOP TRANSPORTATION SERVICES IN RUSSIA

* THE PARTNERS WILL MUTUALLY SHARE ASSETS AND EXPERTISE AND JOINTLY REVIEW EXPORT LOGISTICS ROUTES TO INCREASE EXPORT TRANSPORTATION IN RUSSIA

* FESCO IN ITS TURN TO PROVIDE RZD LOGISTICS WITH ITS ROLLING STOCK, CONTAINERS AND OTHER ASSETS, AS WELL AS SERVICES AT THE PORT OF VLADIVOSTOK AND AT INLAND TERMINALS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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