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June 8, 2017 / 7:25 AM / 2 months ago

BRIEF-Solution 30 acquires Vodafone Kabel Deutschland Field Services

Reuters Staff

1 Min Read

June 8 (Reuters) - SOLUTION 30 SE:

* ACQUIRES A 100% STAKE IN VODAFONE KABEL DEUTSCHLAND FIELD SERVICES GMBH (VKDFS)

* THIS ACQUISITION IS ACCOMPANIED BY THE SIGNING OF A €70 MILLION, 3-YEAR CONTRACT WITH THE VODAFONE GROUP IN GERMANY

* SOLUTIONS 30 DECIDED TO FORM A BANK CONSORTIUM AND RESTRUCTURE ITS DEBT

* ESTABLISHMENT OF A CREDIT LINE OF €35 MILLION OVER 6 YEARS, TO SUPPORT ITS OFFENSIVE EXTERNAL GROWTH POLICY

* RENEGOTIATION OF THE MEDIUM-LONG TERM DEBT FOR AN AMOUNT OF €30 MILLION OVER 6 YEARS, AND THE SHORT-TERM DEBT FOR AN AMOUNT OF €10 MILLION, CONFIRMED FOR 5 YEARS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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