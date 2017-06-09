BRIEF-Bank of Astana launches IPO

June 9(Reuters) - BANK ASTANY (BANK OF ASTANA):
* SAID ON THURSDAY ITS BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO LAUNCH PUBLIC OFFERING OF THE BANK'S COMMON SHARES ON THE KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGFE (KASE)
* ITS SHAREHOLDER, TOKHTAROV OLZHAS, WILL ACQUIRE THE BANK'S SHARES FOR 2 BILLION TENGE UNDER PRE-EMETIVE RIGHT
* THE TRADING IN THE BANK'S SHARES IS EXPCTED TO START AT THE END OF JUNE
* THE PROCEEDS FROM THE OFFERING WILL BE USED TO FURTHER DEVELOP PRODUCTS PORTFOLIO, IT-INFRASTRUCTURE AND GROW CUSTOMER BASE
* FREEDOM FINANCE IS THE UNDERWRITER AND MARKET-MAKER OF THE OFFERING, EURASIAN CAPITAL ACTS AS CO-UNDERWRITER
Source texts - bit.ly/2t1AEok , bit.ly/2sKOOLs
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)