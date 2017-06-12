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BRIEF-Zealand Pharma Phase 2 trial with dasiglucagon indicate rapid, effective increases in blood glucose
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June 12, 2017 / 6:08 AM / 2 months ago

BRIEF-Zealand Pharma Phase 2 trial with dasiglucagon indicate rapid, effective increases in blood glucose

Reuters Staff

1 Min Read

June 12 (Reuters) - ZEALAND PHARMA A/S:

* SAID ON SATURDAY THAT THE RESULTS FROM PHASE 2 TRIAL WITH DASIGLUCAGON INTENDED FOR RESCUE TREATMENT INDICATE RAPID AND EFFECTIVE INCREASES IN BLOOD GLUCOSE IN ADULT TYPE 1 DIABETES PATIENTS WITH LOW BLOOD SUGAR

* THE STUDY INDICATES THAT DASIGLUCAGON RAPIDLY INCREASES PLASMA GLUCOSE LEVELS AFTER INSULIN-INDUCED HYPOGLYCEMIA

* PHASE 3 FOR DASIGLUCAGON IN A RESCUE SETTING IS PLANNED TO BE INITATED WITHIN THE NEXT FEW MONTHS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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