FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-BF Holding: condition of effectiveness of public tender offer for Bonifiche Ferraresi shares reached
#Brexit
#Economy
#Markets
#Trump
#NorthKorea
#Venezuela
#Technology
Sections
Featured
Election failure shakes confidence in May's strategy
the road to brexit
Election failure shakes confidence in May's strategy
Spectre of coup, surge in violence haunt Venezuela
WORLD
Spectre of coup, surge in violence haunt Venezuela
Tiny biotech offers Big Tobacco a solution to the nicotine habit
health
Tiny biotech offers Big Tobacco a solution to the nicotine habit
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
June 15, 2017 / 9:45 AM / 2 months ago

BRIEF-BF Holding: condition of effectiveness of public tender offer for Bonifiche Ferraresi shares reached

Reuters Staff

1 Min Read

June 15 (Reuters) - BF HOLDING SPA IPO-BFH.MI:

* SAID ON WEDNESDAY THAT THERE HAVE BEEN ADMITTED TO PUBLIC TENDER OFFER TO EXCHANGE 955,395 SHARES OF BONIFICHE FERRARESI

* TAKING INTO ACCOUNT 6,169,780 SHARES OF THE COMPANY ALREADY HELD BY BF HOLDINKG, THERE ARE ADMITTED TO TRADING IN TOTAL 7,125,175 OF THE COMPANY'S SHARES EQUAL TO 90.48 PCT STAKE IN ITS SHARE CAPITAL

* AS THE RESULT, THE CONDITION OF EFFECTIVENESS OF THE OFFER HAS BEEN ACHIEVED AS 90 PCT STAKE IN THE COMPANY'S SHARE CAPITAL HAS BEEN EXCEEDED

Source text: reut.rs/2t54VTV

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.