BRIEF-Nanobiotix presents new data on NBTXR3

June 16 (Reuters) - NANOBIOTIX SA:
* ANNOUNCED ON THURSDAY PRESENTATION OF NEW TRANSLATIONAL DATA AT ASTRO, NCI AND SITC'S IMMUNOTHERAPY WORKSHOP
* TRANSLATIONAL DATA SHOWING TUMOR IMMUNE ACTIVITY AND POSITIVE TUMOR INFILTRATING LYMPHOCYTES (TILS) IN HUMAN AND MOUSE MODEL
* CONFIRMATION OF THE ABILITY TO TRANSFORM "COLD" TUMORS INTO "HOT" TUMORS AND THAT NBTXR3 TREATMENT MAY HAVE AN IMPACT ON THE TUMOR MICROENVIRONMENT
* OPENING UP OF THE POTENTIAL FOR NBTXR3 TO TREAT METASTASES
Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)