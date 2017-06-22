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BRIEF-Garanti Bankasi sells NPL portfolio of 224.5 mln lira for 14 mln lira
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June 22, 2017 / 7:07 AM / 2 months ago

BRIEF-Garanti Bankasi sells NPL portfolio of 224.5 mln lira for 14 mln lira

Reuters Staff

1 Min Read

June 22 (Reuters) - TURKIYE GARANTI BANKASI AS:

* HAS SOLD ITS NPL PORTFOLIO OF 114.5 MILLION LIRA AS OF MAY 17, 2017 TO SÜMER VARLIK YÖNETIM FOR 10.6 MILLION LIRA

* NPL IS ARISING FROM CREDIT CARDS, GENERAL PURPOSE LOANS, OVERDRAFT LOANS AND EXPENSES

* SELLS ANOTHER NPL OF 110.0 MLN LIRA AS OF MAY 22, TO DESTEK VARLIK YÖNETIM FOR 3.4 MILLION LIRA

* THE SECOND NPL IS ARISING FROM COMMERCIAL LOANS, CREDIT CARDS, CHEQUE ACCOUNTS, INSURANCE RECEIVABLES, OVERDRAFT LOANS AND EXPENSES

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