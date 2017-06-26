FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-SinnerSchrader: Accenture Digital Holdings seeks to conclude domination and profit and loss transfer agreement
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
June 26, 2017 / 5:29 AM / a month ago

BRIEF-SinnerSchrader: Accenture Digital Holdings seeks to conclude domination and profit and loss transfer agreement

Reuters Staff

1 Min Read

June 26 (Reuters) - SINNERSCHRADER AG:

* SAID ON SUNDAY ACCENTURE DIGITAL HOLDINGS GMBH IS SEEKING TO CONCLUDE A DOMINATION AND PROFIT AND LOSS TRANSFER AGREEMENT WITH SINNERSCHRADER AG

* FOR THIS REASON, ACCENTURE DIGITAL HOLDINGS GMBH HAS ASKED SINNERSCHRADER AG TO ENTER INTO NEGOTIATIONS WITH IT WITH A VIEW TO CONCLUDING SUCH AN AGREEMENT AND HAS ANNOUNCED TO SUBMIT A DRAFT AGREEMENT SHORTLY

* SINNERSCHRADER AG'S MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD WILL DISCUSS THIS MATTER AFTER THEY WILL HAVE RECEIVED THE DRAFT

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.