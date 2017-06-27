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June 27, 2017 / 5:32 AM / a month ago

BRIEF-Banco Santander to initiate integration of certain securities issuing companies

Reuters Staff

1 Min Read

June, 27 (Reuters) - BANCO SANTANDER SA:

* SAID ON MONDAY ITS BOARD HAS AGREED TO INITIATE INTEGRATION PROCESS OF SECURITIES ISSUING COMPANIES: SANTANDER INTERNATIONAL DEBT, SANTANDER ISSUANCES, SANTANDER COMMERCIAL PAPER, SANTANDER PERPETUAL, SANTANDER INTERNATIONAL PREFERRED, SANTANDER FINANCE PREFERRED, SANTANDER FINANCE CAPITAL, SANTANDER EMISORA 150 AND SANTANDER US DEBT

* SAYS EACH OF THE ABSORBED COMPANIES IS DIRECTLY WHOLLY-OWNED BY BANCO SANTANDER

* SAYS IT WILL BECOME THE ISSUER OF EACH OF THE ISSUANCES MADE BY THE ABSORBED COMPANIES TO DATE AND OF WHICH IT WAS THE GUARANTOR

Source text: bit.ly/2rWwfmz

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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