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BRIEF-Netia signs annex to loan agreement, gets 200 mln zlotys
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Special customs union a way to break Brexit logjam?
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June 28, 2017 / 6:22 AM / a month ago

BRIEF-Netia signs annex to loan agreement, gets 200 mln zlotys

Reuters Staff

1 Min Read

June 28 (Reuters) - NETIA SA:

* SAID ON TUESDAY THAT IT SIGNED ANNEX TO A LOAN AGREEMENT FROM JULY 2015 WITH DNB BANK POLSKA SA, DNB BANK ASA AND MBANK SA

* THE ANNEX ASSUMES THAT THE TOTAL LIABILITIES OF THE COMPANY IS 200.0 MILLION ZLOTYS

* COMPANY PLANS REPAYMENT OF EXISTING FINANCIAL OBLIGATIONS UNDER THE ORIGINAL CONTRACT AND FINANCING INVESTMENTS RELATED TO ITS BASIC ACTIVITY

* COMPANY INFORMED ABOUT PLANS CONCERNING REFINANCING ITS DEBT IN APRIL

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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