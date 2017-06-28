FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-GEDI Gruppo Editoriale: merger with ITEDI completed
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
The Trump White House
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
The Trump White House
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
June 28, 2017 / 6:58 AM / a month ago

BRIEF-GEDI Gruppo Editoriale: merger with ITEDI completed

Reuters Staff

1 Min Read

June 28(Reuters) - GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA:

* ANNOUNCED ON TUESDAY THAT THE MERGER OF THE BUSINESS WITH ITALIANA EDITRICE SPA (“ITEDI”) AND THE RELATED GROUP WAS FINALISED

* THE OPERATION WAS COMPLETED AFTER THE SHARE CAPITAL INCREASE WAS CONCLUDED THROUGH STIPULATION OF A DEED TO TRANSFER TO GEDI THE EQUITY INVESTMENTS IN ITEDI HELD BY FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPA (“FCA”) AND ITAL PRESS HOLDING SPA (“IPH”), EQUAL TO 77 PCT AND 23 PCT OF THE SHARE CAPITAL, RESPECTIVELY (THE “ITEDI SHARES”)

* FOLLOWING THIS INCREASE, CIR HOLDS 43.4% OF GEDI, WHILE THE SHAREHOLDERS OF ITEDI, FCA AND IPH, ARE ASSIGNED 14.63 PCT AND 4.37 PCT OF THE COMPANY’S SHARE CAPITAL, RESPECTIVELY

Source text: reut.rs/2slaYCo

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.