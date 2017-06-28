FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-Maxcom allocates all shares offered in IPO
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
The Trump White House
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
The Trump White House
Grand jury issues subpoenas in connection with Trump Jr., Russian lawyer meeting
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
June 28, 2017 / 1:48 PM / a month ago

BRIEF-Maxcom allocates all shares offered in IPO

Reuters Staff

1 Min Read

June 28 (Reuters) - MAXCOM SA IPO-MAXC.WA:

* SAYS THAT UNDER INITIAL PUBLIC OFFERING IT ALLOCATED 107,000 SHARES TO INDIVIDUAL INVESTORS AND 757,000 SHARES TO INSTITUTIONAL INVESTORS

* INDIVIDUAL INVESTORS SUBSCRIBED FOR 285,581 SHARES AND AVERAGE REDUCTION RATE IN THIS SUBSCRIPTION WAS AT 62.5 PERCENT

* PRICE FOR THE COMPANY'S SHARES WAS SET AT 55 ZLOTY PER SHARE

* IN PUBLIC OFFER THE COMPANY PLANS TO RAISE AT MAXIMUM 47.5 MILLION ZLOTYS

* MAXCOM OPERATES IN PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF MOBILE PHONES, STATIONARY AND CONSUMER ELECTRONICS, SELLING ITS PRODUCTS IN OVER 20 EUROPEAN COUNTRIES

* IPO OF THE COMPANY IS PLANNED ON JUNE 30

Source texts for Eikon:,

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.