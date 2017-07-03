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BRIEF-Athos Venture Capital plans to issue up to 37.4 mln series H shares
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July 3, 2017 / 9:37 AM / a month ago

BRIEF-Athos Venture Capital plans to issue up to 37.4 mln series H shares

Reuters Staff

1 Min Read

July 3 (Reuters) - ATHOS VENTURE CAPITAL SA:

* SAID ON FRIDAY THAT ITS SHAREHOLDERS TO VOTE ON JULY 26 ON CAPITAL INCREASE VIA ISSUE OF UP TO 37.4 MILLION SERIES H SHARES AT ISSUE PRICE 0.10 ZLOTY PER SHARE

* SERIES H SHARES TO BE OFFERED IN PRIVATE SUBSCRIPTION WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS IN PROPORTION 11:4 (ELEVEN OLD SHARES TO BE EXERCISED FOR FOUR SUBSCRIPTION RIGHTS ONLY TO SHAREHOLDERS WHO WERE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY ON AUG. 21)

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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