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July 5, 2017 / 12:16 PM / a month ago

BRIEF-Sygnity bondholder demand immediate bond repurchase from the company

Reuters Staff

1 Min Read

July 5 (Reuters) - SYGNITY SA:

* SAYS THAT TFI ALLIANZ POLSKA SA DEMANDS IMMEDIATE BOND REPURCHASE FROM THE COMPANY OF TOTAL NOMINAL VALUE OF 7.0 MILLION ZLOTYS

* DEMAND IS BASED ON FACT THAT THE COMPANY'S FINANCIAL INDICATORS PUBLISHED IN H1 2016/2017 REPORT WERE VIOLATED

* IMMEDIATE BOND REPURCHASE REQUESTS FOR MORE THAN 2.5 PERCENT OF BONDS IS ONE OF TERMS VIOLATING THE COMPANY'S AGREEMENTS WITH BANKS

* INTENDS TO TALK WITH BONDHOLDERS ON TERMS OF BONDS REPURCHASE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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