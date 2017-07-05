BRIEF-Sygnity bondholder demand immediate bond repurchase from the company

July 5 (Reuters) - SYGNITY SA:
* SAYS THAT TFI ALLIANZ POLSKA SA DEMANDS IMMEDIATE BOND REPURCHASE FROM THE COMPANY OF TOTAL NOMINAL VALUE OF 7.0 MILLION ZLOTYS
* DEMAND IS BASED ON FACT THAT THE COMPANY'S FINANCIAL INDICATORS PUBLISHED IN H1 2016/2017 REPORT WERE VIOLATED
* IMMEDIATE BOND REPURCHASE REQUESTS FOR MORE THAN 2.5 PERCENT OF BONDS IS ONE OF TERMS VIOLATING THE COMPANY'S AGREEMENTS WITH BANKS
* INTENDS TO TALK WITH BONDHOLDERS ON TERMS OF BONDS REPURCHASE
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)