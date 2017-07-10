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BRIEF-Il Sole 24 Ore to make 236 employees redundant by H1 2019
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July 10, 2017 / 9:31 AM / a month ago

BRIEF-Il Sole 24 Ore to make 236 employees redundant by H1 2019

Reuters Staff

1 Min Read

July 10 (Reuters) - IL SOLE 24 ORE SPA:

* SAID ON FRIDAY THAT IT SIGNED THE NATIONAL AGREEMENT FOR THE CRISIS REORGANIZATION FOR GRAPHIC DESIGNERS AND PRINTING WORKERS

* 2017-2020 INDUSTRIAL PLAN ENVISAGES A REDUCTION OF LABOUR COST OF 30 PCT BY H1 2019

* NEW PRODUCTION MODEL ENVISAGES A REDUNDANCY OF 236 UNITS OVER 812 TOTAL EMPLOYEES

* THE COMPANY AND TRADE UNIONS HAVE REACHED AN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF A 24-MONTH SOCIAL SAFETY NET

* SOCIAL SAFETY NET AFFECTS 215 GRAPHIC DESIGNERS AND PRINTING WORKERS OVER A TOTAL OF 729 UNITS

Source text: reut.rs/2tYuObw

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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