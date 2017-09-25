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BRIEF-Cofina says Actium Capital now owns 13.05 pct of its share capital
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September 25, 2017 / 6:00 AM / in 24 days

BRIEF-Cofina says Actium Capital now owns 13.05 pct of its share capital

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 25 (Reuters) - COFINA SGPS SA:

* SAID ON FRIDAY PAULO JORGE DOS SANTOS FERNANDES SELLS 3.0 MLN SHARES REPRESENTING 2.92 PERCENT OF SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS OF COFINA FOR 0.40 EUROS PER SHARE

* AFTER TRANSACTION PAULO JORGE DOS SANTOS FERNANDES DOESN‘T PERSONALLY OWN ANY SHARES OF COFINA

* ACTIUM CAPITAL BUYS 3.0 MLN SHARES REPRESENTING 2.92 PERCENT OF SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS OF COFINA

* AFTER TRANSACTION ACTIUM CAPITAL OWNS TOTAL OF 13.4 MLN SHARES REPRESENTING 13.05 PERCENT OF SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS OF COFINA

* 13.4 MLN SHARES REPRESENTING 13.05 PERCENT OF COFINA OWNED BY ACTIUM CAPITAL ARE IMPUTABLE TO ITS ADMINISTRATOR AND DOMINANT SHAREHOLDER PAULO JORGE DOS SANTOS FERNANDES

Source text: bit.ly/2y2uR8P

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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