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BRIEF-Ei Towers board approves signing of up to EUR 270 mln loan
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September 27, 2017 / 5:48 AM / in 22 days

BRIEF-Ei Towers board approves signing of up to EUR 270 mln loan

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - EI TOWERS SPA:

* SAID ON TUESDAY BOARD HAD APPROVED THE SIGNING OF A LOAN AGREEMENT FOR UP TO EUR 270 MILLION

* SENIOR LOAN HAS A MATURITY OF 4 YEARS WITH BULLET REPAYMENT AT MATURITY AND IT CAN BE USED WITHIN THE END OF THIS YEAR

* THE PURPOSE OF THIS LOAN IS MAINLY THE REPAYMENT OF THE 5-YEAR EUROBOND OF EUR 230 MILLION, ISSUED ON APRIL 18, 2013

* SECONDARILY, THE PURPOSE OF THIS LOAN IS SUPPORT OF THE COMPANY‘S GENERAL CORPORATE ACTIVITY

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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