BRIEF-MC Link: 2I FIBER acquires 89.81 pct of MC Link, launches offer for remaining shares, announces board changes

Sept 29 (Reuters) - MC LINK SPA:
* ANNOUNCED ON THURSDAY THAT SHAREHOLDERS HAVE NOMINATED NEW BORAD OF DIRECTORS
* ALBERTO TRONDOLI HAS BEEN NOMINATED CHAIRMAN AND MAURO MAIA HAS BEEN APPOINTED CEO
* OUT S.R.L., GIOVANNI FALCONE, MARCO PODINI, MARIA LUISA PODINI AND SILVANO FRATICELLI HAVE SOLD TO 2I FIBER SPA 2,906,585 SHARES OF THE COMPANY, REPRESENTING 89.81 PCT OF SHARE CAPITAL
* 2I FIBER SPA HAS ALSO ACQUIRED 128,640 SHARES OF THE COMPANY, REPRESENTING 3.98 PCT OF SHARE CAPITAL
* FOLLOWING THE TRANSACTIONS 2I FIBER SPA OWNS 93.789 PCT OF MC LINK
* 2I FIBER WILL BE OBLIGED TO ACQUIRE ALL REMAINING SHARES OF MC LINK, EQUAL TO 201,000 SHARES REPRESENTING 6.21 PCT OF THE SHARE CAPITAL
* LAUNCHES OFFER TO ACQUIRE ALL REMAINING SHARES AT EUR 15.60 PER SHARE
* AFTER FULFILMENT OF THIS OBLIGATION 2I FIBER INTENDS TO START PROCEDURE TO DELIST MC LINK SHARES FROM AIM ITALIA
* MC LINK HAS AGREED TO SELL TO 2I FIBER 39,000 OWN SHARES, REPRESENTING 1.2 PCT OF SHARE CAPITAL Source text for Eikon:,,
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)