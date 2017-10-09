FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Beni Stabili places EUR 300 mln bonds due October 2024
Sections
Featured
Millions of Britons in financial difficulty
economy
Millions of Britons in financial difficulty
Independence may now be out of reach for Iraqi Kurds
iraq
Independence may now be out of reach for Iraqi Kurds
Long speech, lots of tea - party meeting the Chinese way
china's party congress
Long speech, lots of tea - party meeting the Chinese way
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 9, 2017 / 6:59 AM / 10 days ago

BRIEF-Beni Stabili places EUR 300 mln bonds due October 2024

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 9 (Reuters) - BENI STABILI:

* SAID ON FRIDAY LAUNCHED ISSUE OF EUR 300 MLN BONDS WITH A 7 YEARS MATURITY AND A 1.625% FIXED ANNUAL COUPON

* THE BONDS WERE PRICED AT A SPREAD OF 115 BASIS POINTS OVER THE REFERENCE SWAP RATE

* THE TRANSACTION WAS OVERSUBSCRIBED BY ABOUT SEVEN TIMES, WITH TOTAL ORDERS IN EXCESS OF EUR 2 BILLION

* THE BONDS WILL BE ISSUED BELOW PAR VALUE (RE-OFFER PRICE 99.47%) WITH A MINIMUM DENOMINATION OF EUR 100,000 AND MULTIPLES OF EUR 1,000 UP TO A MAXIMUM OF EUR 199,000

* THE DATE OF ISSUANCE AND SETTLEMENT OF THE BONDS IS EXPECTED TO BE OCTOBER 17

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.