FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
CORRECTED-BRIEF-Takeaway.com Q3 total orders up at 17.0 million
Sections
Featured
In blow to Britain, Goldman CEO to spend more time in Frankfurt
the road to brexit
In blow to Britain, Goldman CEO to spend more time in Frankfurt
Time to slay the free market-myth monster
commentary
Time to slay the free market-myth monster
In glyphosate review, World Health Organisation cancer agency edited out “non-carcinogenic” findings
reuters investigates
In glyphosate review, World Health Organisation cancer agency edited out “non-carcinogenic” findings
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
October 10, 2017 / 5:25 AM / in 9 days

CORRECTED-BRIEF-Takeaway.com Q3 total orders up at 17.0 million

Reuters Staff

1 Min Read

(Corrects headline to say orders were up yoy, removes extraneous text in first bullet.)

Oct 10 (Reuters) - TAKEAWAY.COM NV:

* Q3 TOTAL ORDERS 17.0 MILLION VERSUS 12.1 MILLION YEAR AGO

* Q3 ORDERS IN THE NETHERLANDS ‍​7.0 MILLION VERSUS 5.2 MILLION YEAR AGO

* Q3 ORDERS IN GERMANY ‍​5.8 MILLION VERSUS 4.2 MILLION YEAR AGO

* WILL INCREASE ITS INVESTMENTS IN THE FOURTH QUARTER OF 2017, ESPECIALLY IN GERMANY AND THE OTHER SEGMENT - CEO‍​

* WILL MODESTLY RAISE ITS COMMISSIONS AT THE BEGINNING OF NEXT YEAR

* INCREASE IN COMMISSION RATES EFFECTIVE AS FROM1 JANUARY 2018

* INCREASE IN COMMISSION RATES WHICH IS EXPECTED TO HAVE A CA. 5% POSITIVE EFFECT ON REVENUE GROWTH FOR 2018 AND ONWARDS Source text for Eikon: bit.ly/2xv5ZGU Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.