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October 13, 2017 / 12:14 PM / 8 days ago

BRIEF-KNF approves IPO prospectus of NanoGroup

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 13 (Reuters) - THE POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY (KNF):

* SAYS IT HAS APPROVED IPO PROSPECTUS OF NANOGROUP SA IPO-NAN.WA

* NANOGROUP IS A COMPANY DEVELOPING BIOTECHNOLOGY AND MEDICAL PROJECTS FOR ONCOLOGY, TRANSPLANTOLOGY AND BLOOD DONATIONS

* THE COMPANY SAID IN MAY THE AIM OF THE IPO WAS TO OBTAIN ADDITIONAL FUNDS FOR FINANCING BIOTECHNOLOGICAL PROJECTS THAT ARE CURRENTLY BEING DEVELOPED BY THE COMPANY

Source texts: bit.ly/2xD6IRh , bit.ly/2gCUSkJ

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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