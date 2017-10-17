BRIEF-Banco Santander announces scrip dividend of 0.04 euro/right

Oct 17 (Reuters) - BANCO SANTANDER SA:
* SAID ON MONDAY IT RESOLVED TO EXECUTE SHARE CAPITAL INCREASE FOR SCRIP DIVIDEND SCHEME, WHICH SHALL BE APPLIED TO THE SECOND 2017 INTERIM DIVIDEND IN OCT./ NOV.
* UNDER THE SCHEME THE NUMBER OF BONUS SHARE RIGHTS NEEDED TO RECEIVE A NEW SHARE IS 142
* THE GROSS PRICE AT WHICH THE BANK COMMITS TO PURCHASE RIGHTS IS 0.04 EURO PER RIGHT
* THE PAYMENT DATE FOR THE SHAREHOLDERS WHO REQUESTED DIVIDEND IN CASH IS NOV. 3
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)