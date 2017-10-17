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BRIEF-Banco Santander announces scrip dividend of 0.04 euro/right
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October 17, 2017 / 6:12 AM / in 4 days

BRIEF-Banco Santander announces scrip dividend of 0.04 euro/right

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 17 (Reuters) - BANCO SANTANDER SA:

* SAID ON MONDAY IT RESOLVED TO EXECUTE SHARE CAPITAL INCREASE FOR SCRIP DIVIDEND SCHEME, WHICH SHALL BE APPLIED TO THE SECOND 2017 INTERIM DIVIDEND IN OCT./ NOV.

* UNDER THE SCHEME THE NUMBER OF BONUS SHARE RIGHTS NEEDED TO RECEIVE A NEW SHARE IS 142

* THE GROSS PRICE AT WHICH THE BANK COMMITS TO PURCHASE RIGHTS IS 0.04 EURO PER RIGHT

* THE PAYMENT DATE FOR THE SHAREHOLDERS WHO REQUESTED DIVIDEND IN CASH IS NOV. 3

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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