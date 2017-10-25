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BRIEF-Prochnik plans to issue 60.5 mln series O shares
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#Consumer Products & Retail News
October 25, 2017 / 9:55 AM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Prochnik plans to issue 60.5 mln series O shares

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 25 (Reuters) - PROCHNIK SA:

* SAID ON TUESDAY THAT ITS SHAREHOLDERS WILL VOTE ON NOV. 20 DURING EGM ON THE COMPANY‘S SHARE CAPITAL CHANGES

* TO LOWER SHARE CAPITAL BY 19.2 MILLION ZLOTYS TO COVER COMPANY‘S LOSSES FROM PREVIOUS YEARS BY DECREASING NOMINAL VALUE OF EACH COMPANY‘S SHARE TO 0.30 ZLOTY PER SHARE FROM 0.64 ZLOTY PER SHARE

* PLANS ALSO TO INCREASE SHARE CAPITAL BY 18.2 MILLION ZLOTYS BY ISSUANCE OF 60.5 MILLION SERIES O NEW SHARES AT NOMINAL VALUE OF 0.30 ZLOTY/SHARE

* SERIES O SHARES TO BE OFFERED IN PRIVATE SUBSCRIPTION WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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