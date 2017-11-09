BRIEF-Altin in merger talks with Alpine Select

Nov 9 (Reuters) - ALTIN AG:
* SAID ON WEDNESDAY BOARD OF DIRECTORS OF ALPINE SELECT LTD. HAS SUBMITTED A MERGER PROPOSAL TO THE BOARD OF DIRECTORS OF ALTIN LTD., AND THE COMPANIES HAVE ENTERED INTO MERGER NEGOTIATIONS
* ALTIN LTD. IS TO MERGE WITH ABSOLUTE INVEST LTD., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ALPINE SELECT LTD., WHEREBY ABSOLUTE INVEST LTD. WILL BE THE SURVIVING COMPANY
* AS THE MERGER IS INTENDED TO EFFECTUATE A SQUEEZE OUT, MINORITY SHAREHOLDERS OF ALTIN LTD. SHALL RECEIVE A CASH PAYMENT AS MERGER CONSIDERATION
* PROPOSED CONSIDERATION IN THE AMOUNT OF USD 11.50 PER ALTIN SHARE
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)