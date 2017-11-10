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BRIEF-Marvipol Development publishes IPO prospectus
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#Consumer Products & Retail News
November 10, 2017 / 11:43 AM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Marvipol Development publishes IPO prospectus

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 10 (Reuters) - MARVIPOL SA:

* SAID ON THURSDAY THAT MARVIPOL DEVELOPMENT SA PUBLISHED PROSPECTUS CONCERNING ADMISSION TO TRADING ON MAIN MARKET OF WARSAW STOCK EXCHANGE OF 101,000 SERIES A AND B SHARES

* MARVIPOL DEVELOPMENT PLANS TO ISSUE 41.6 MILLION SERIES C SHARES AT NOMINAL VALUE OF 1.0 ZLOTY PER SHARE

* IN UNDERGOING PROCESS OF DIVIDING THE COMPANY MARVIPOL DEVELOPMENT SA IS THE ENTITY ACQUIRING MARVIPOL SA

* SHAREHOLDERS OF THE COMPANY FOR EACH SHARE OF MARVIPOL SA HELD WILL RECEIVE 1 SHARE OF MARVIPOL DEVELOPMENT

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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