FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Telefonica says KKR exercises call option for 15.2 pct of Telxius
Sections
Featured
Steady inflation leaves question mark over BoE rate action
economy
Steady inflation leaves question mark over BoE rate action
Oil seen as real prize of Iran's Kurdish adventure
Middle East
Oil seen as real prize of Iran's Kurdish adventure
Italy's election pits populists against populists
euro zone
Italy's election pits populists against populists
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
November 14, 2017 / 6:19 AM / Updated a day ago

BRIEF-Telefonica says KKR exercises call option for 15.2 pct of Telxius

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 14 (Reuters) - TELEFONICA SA:

* SAID ON MONDAY KKR HAD EXERCISED THE CALL OPTION OVER 38 MILLION SHARES OF TELXIUS (REPRESENTING 15.2 PERCENT OF ITS SHARE CAPITAL) FOR 484.5 MILLION EUROS (12.75 EUROS PER SHARE)

* CLOSING OF THE SALE IS EXPECTED IN DECEMBER

* AS A RESULT OF THIS OPERATION AND TOGETHER WITH THE 24.8 PERCENT STAKE ACQUIRED ON OCTOBER 24 KKR WILL HOLD 40 PERCENT OF TELXIUS

* THE TRANSACTION HAS NO IMPACT ON THE CONSOLIDATED RESULTS OF TELEFONICA GROUP AS IT CONSISTS ON THE SALE OF A MINORITY INTEREST, WITH TELEFONICA RETAINING CONTROL OVER TELXIUS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.