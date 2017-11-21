BRIEF-Mondo TV sells a share of rights to a 3D CGI project for $7.0 mln

Nov 21 (Reuters) - MONDO TV SPA:
* SELLS HONG KONG YIQI CULTURE FILM & TELEVISION MEDIA A SHARE OF THE RIGHTS TO A 3D CGI PROJECT IN PRODUCTION
* SELLS 70 PCT OF THE REVENUES FROM TV EXPLOITATION IN CHINA AND 20 PCT OF THE REVENUES FROM LICENSING IN CHINA
* SELLS AS WELL AS 10 PCT OF THE REVENUES FROM TV EXPLOITATION IN THE REST OF THE WORLD
* HONG KONG YIQI CULTURE FILM & TELEVISION MEDIA WILL ALSO TAKE CARE OF THE DISTRIBUTION OF THE SERIES FOR FIVE YEARS IN CHINA
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)