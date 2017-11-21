FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Mondo TV sells a share of rights to a 3D CGI project for $7.0 mln
Sections
Featured
Ex-Bosnian Serb commander Mladic convicted of genocide, gets life in prison
world
Ex-Bosnian Serb commander Mladic convicted of genocide, gets life in prison
Sterling seismograph eerily calm on EU summit
market analysis
Sterling seismograph eerily calm on EU summit
After Mugabe, African leaders wonder what next
africa
After Mugabe, African leaders wonder what next
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
November 21, 2017 / 9:41 AM / a day ago

BRIEF-Mondo TV sells a share of rights to a 3D CGI project for $7.0 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 21 (Reuters) - MONDO TV SPA:

* SELLS HONG KONG YIQI CULTURE FILM & TELEVISION MEDIA A SHARE OF THE RIGHTS TO A 3D CGI PROJECT IN PRODUCTION

* SELLS 70 PCT OF THE REVENUES FROM TV EXPLOITATION IN CHINA AND 20 PCT OF THE REVENUES FROM LICENSING IN CHINA

* SELLS AS WELL AS 10 PCT OF THE REVENUES FROM TV EXPLOITATION IN THE REST OF THE WORLD

* CONSIDERATION FOR THE SALE AMOUNTS TO $7.0 MILLION

* HONG KONG YIQI CULTURE FILM & TELEVISION MEDIA WILL ALSO TAKE CARE OF THE DISTRIBUTION OF THE SERIES FOR FIVE YEARS IN CHINA

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.